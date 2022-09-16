Сотрудники судостроительного завода в Санкт-Петербурге устроили бунт 3 16.09.2022, 12:53

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На «Адмиралтейских верфях» началась забастовка.

На одном из старейших судостроительных предприятий России — «Адмиралтейских верфях» — прошла забастовка работников, которым с июля не выплачивают зарплаты. Бастовать вышли сотрудники филиала предприятия «Эра», которое отвечает за монтажные, ремонтные и модернизационные работы, уточняет «Фонтанка».

Директор «Эры» отказался встретиться с бастующими работниками, которые выкрикивали: «Будут деньги, будет работа!» Один из руководителей предприятия пообещал погасить задолженность по зарплате за июль до 20 сентября и призвал около 100 сотрудников вернуться на рабочие места.

Работники согласились подождать, но отметили, что до выплаты будут трудиться «в замедленном режиме». Если же руководство не сдержит обещание и 20 сентября они ничего не получат, сотрудники филиала «Адмиралтейских верфей» готовы устроить голодовку на рабочем месте.

Всего в «Эре» числятся 180 судовых электромонтажников и 50 инженеров-наладчиков. По словам работников предприятия, задержки зарплат могут быть связаны с пожаром на строящемся траулере, который произошел 2 августа.

В «Адмиралтейских верфях» назвали забастовку результатом «недопонимания» между руководством одной подрядной организации и ее работниками. «На сегодняшний день они (недопонимания) урегулированы», — заявили в пресс-службе компании.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался забастовкой и поручил Главному следственному управлению СКР по Санкт-Петербургу провести проверку предприятия, на котором произошел инцидент. Однако название самого предприятия в официальном заявлении пресс-службы СК не упомянуто.

Между тем продолжающаяся война в Украине поддерживает российскую промышленность и стимулирует рост выпуска. Так, согласно данным Росстата, категория «Другие транспортные средства и оборудование», в которую входят корабли, самолеты и бронетехника, находится в числе лидеров роста. При общем падении экономики России на 4,3% ВВП в июле спад в промышленности составил 3,1% за счет мобилизации военной промышленности. «Производство работало бы намного хуже, если бы не война», — отметила эксперт Oxford Economics Татьяна Орлова.

В этом году бюджет оборонных закупок должен вырасти на 700 млрд рублей, заявил высокопоставленный чиновник агентству Bloomberg. «Сложно рассчитать, как долго военные расходы могут поддерживать промышленный рост, потому что данные закрыты. Может, год, а может, и больше», — говорит независимый российский экономист Александра Осмоловская-Суслина.

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