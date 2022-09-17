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Украинский спецназ показал уникальное видео начала штурма Балаклеи

  • 17.09.2022, 8:45
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Украинский спецназ показал уникальное видео начала штурма Балаклеи

В освобождении города принимали участие бойцы подразделения KRAKEN.

8 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации город Балаклея харьковской области. В освобождении принимали участие бойцы подразделения KRAKEN ССО «Азов Харьков».

Они же выложили видео начала штурма российских позиций в Балаклеи. Обнародование видео согласовало Главное управление разведки Вооруженных сил Украины.

«Балаклея. Нашему подразделению выпала честь освобождать этот город от оккупантов. Как это происходило. Как начиналось историческое контрнаступление украинских сил», – подписали видео украинские бойцы.

Напомним, что Силы обороны Украины ведут успешное контрнаступление на Харьковщине. Были освобождены города Изюм, Купянск, Балаклея и Волчанск.

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