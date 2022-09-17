Украинский спецназ показал уникальное видео начала штурма Балаклеи
- 17.09.2022, 8:45
- 1,954
В освобождении города принимали участие бойцы подразделения KRAKEN.
8 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации город Балаклея харьковской области. В освобождении принимали участие бойцы подразделения KRAKEN ССО «Азов Харьков».
Они же выложили видео начала штурма российских позиций в Балаклеи. Обнародование видео согласовало Главное управление разведки Вооруженных сил Украины.
«Балаклея. Нашему подразделению выпала честь освобождать этот город от оккупантов. Как это происходило. Как начиналось историческое контрнаступление украинских сил», – подписали видео украинские бойцы.
Напомним, что Силы обороны Украины ведут успешное контрнаступление на Харьковщине. Были освобождены города Изюм, Купянск, Балаклея и Волчанск.