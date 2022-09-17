ВСУ точным ударом ликвидировали более 180 оккупантов в Херсоне 2 17.09.2022, 19:09

4,664

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается 206-ые сутки.

Во временно оккупированном Херсоне уничтожено более 180 российских захватчиков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар по территории, где размещался личный состав и военная техника противника, еще 10 сентября.

- Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО «Алкосервис», где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери, - сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».