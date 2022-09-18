Паническая стрельба армии РФ в Херсоне: работали автоматы, пулеметы и даже БТР
- 18.09.2022, 8:05
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Опубликовано видео перестрелки в городе.
17 сентября вечером в Херсоне началась стрельба прямо на улицах города. Херсонцев призывают немедленно вернуться домой и не выходить.
Информация обнародована изданием «Кавун City» в Telegram-канале.
Жители Херсона слышат автоматные и пулеметные очереди по всему городу. В частности, сообщают о напряженной ситуации на следующих улицах:
у железнодорожного вокзала на улице Ушакова;
в Таврическом районе;
в Северном районе.
Выстрелов так много, что люди начали вспоминать 90-е годы позднего СССР.
Оккупационная военная администрация опубликовала обращение, в котором заявила, что в городе идет бой.
На коротком видео с места событий, обнародованном в росСМИ, слышно, как оказавшиеся на улице херсонцы пытаются пробираться домой потише, чтобы не попасть на глаза российским военным.
Местное население выдвигает два возможных объяснения ситуации, предполагают местные:
оккупанты пытаются уничтожить разведывательный дрон ВСУ;
вагнеровцы решить устроить потасовку с кадыровцами.
Отметим, Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА, намекнул о напряженной ситуации на россии: он предсказывает россиянам гражданскую войну именно между кадыровцами и вагнеровцами.
Обновление
В оккупационных СМИ опубликовали видео, на котором видно: посреди дороги стоит бронемашина и стреляет в невидимую цель. Рядом – автомобили мирных херсонцев, которых задерживают российские боевики.
Напомним, вечером 17 сентября в Херсоне слышали взрывы в районе, где недавно устроили базу кадыровцы.