ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью

ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью4
- 19.09.2022, 20:08
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БПЛА был сбит в Бериславском районе.
Украинские военные сбили очередной российский дрон оперативно-тактического уровня в небе над Херсонской областью. Вероятно, это был ударный беспилотник.
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».
«19 сентября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» уничтожен очередной беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно ударный», — сказано в сообщении.