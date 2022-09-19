ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью 4 19.09.2022, 20:08

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БПЛА был сбит в Бериславском районе.

Украинские военные сбили очередной российский дрон оперативно-тактического уровня в небе над Херсонской областью. Вероятно, это был ударный беспилотник.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

«19 сентября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» уничтожен очередной беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно ударный», — сказано в сообщении.

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