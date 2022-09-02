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После слов Лаврова Молдова вызвала представителя РФ «на ковер»

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  • 2.09.2022, 8:52
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После слов Лаврова Молдова вызвала представителя РФ «на ковер»

России предложили вывести войска, незаконно дислоцированные на территории страны.

МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства в Кишиневе после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о притеснении русскоязычных в стране.

Об этом говорится в Twitter представителя МИД Молдовы Даниэля Водэ.

«Как всегда, Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно дислоцированные на нашей территории. Любое предложение по другому подходу является необоснованным», - отметил Водэ.

Он подчеркнул, что Молдова – демократическая страна, и права и свободы каждого, включая тех, кто разговаривает на русском, украинском, гагаузском, болгарском и других языках меньшинств, гарантированные.

Для разъяснения МИД вызвал временно поверенного в делах России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Европейский союз в срыве «урегулирования конфликта» в Молдове в 2003 году. Он не считает Приднестровье «российским анклавом». Лавров при этом обвинил действующее правительство страны в «играх» с США.

«Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения не пострадали», - сказал российский министр, заявив, что на «особый статус» претендует и Гагаузия.

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