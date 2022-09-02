Российская военная логистика на грани краха 12 2.09.2022, 17:20

5,360

Армия РФ может быть парализована.

Окончательно добить «вторую в мире» российскую армию могут обыкновенные подшипники, точнее, их дефицит, который образовался в связи с санкциями.

Как сообщает dialog.ua, об этом в своем блоге в Facebook пишет известный украинский журналист и блогер Иван Яковина.

Он обратил внимание на новость прокремлевского издания «Ведомости», которое сообщило о снятии с эксплуатации в РФ аж 10 тысяч железнодорожных вагонов к концу августа. Их пришлось списывать, так как для ремонта нет подшипников. Россия их сама не производит, а импорт заблокирован санкциями.

Случившееся - очень тревожный звоночек для России. И дело не только в экономике, заверил Яковина.

«Это важнейшая новость… ВСЯ российская военная логистика базируется на железнодорожном транспорте», - подчеркнул блогер.

Стоит отметить, что еще до вторжения РФ в Украину военные эксперты называли логистику самым слабым местом российской военной машины. Теперь армия РФ может быть практически полностью парализована из-за отсутствия примитивного устройства - подшипника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».