В Гомеле начался суд над «рельсовыми партизанами» из Светлогорска 2 27.09.2022, 14:40

Им грозят большие сроки.

В Гомельском областном суде начался закрытый процесс по делу политзаключенных «рельсовых партизан» из Светлогорска. Среди прочего их обвиняют в терроризме и измене государству, сообщает правозащитный центр «Весна».

Подсудимые — политзаключенные жители Светлогорска Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун, которые обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма), ч. 1 ст. 356 (Измена государству) ч. 2 и 4 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч. 3 ст. 361 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем).

По версии следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 года партизаны сожгли релейный шкаф на ж/д станции «Жердь — Останковичи». Перегон находится на линии Жлобин — Калинковичи, которая продолжается в сторону Овруча (Житомирская область Украины).

В июне Дикуна, Равича и Молчанова внесли в «список террористов», правозащитники признали их политзаключенными.

Процесс проходит в закрытом режиме, дело рассматривает судья Анатолий Сотников.

Напомним, некоторым «рельсовым партизанам» из других городов уже вынесли большие сроки. Так, сотрудника Витебской дистанции сигнализации и связи Сергея Коновалова приговорили к 15 годам колонии усиленного режима — он якобы планировал выведение из строя системы, обеспечивающие безопасность железнодорожного движения.

Трое «партизан» из Бобруйска получили от 14 до 16 лет колонии усиленного режима.

На днях в суд также передали дело «рельсовых партизан» из Мозыря. Одного будут судить по четырем статьям, второго — по семи.

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