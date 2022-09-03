NASA готовит к запуску миссию на Луну 3 3.09.2022, 12:25

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Фото: Getty Images

Онлайн-трансляция.

NASA планирует запустить со второй попытки миссию Artemis 1 к Луне 3 сентября в 14:17 по времени восточного побережья США (21:17 по Минску). Ракета Space Launch System будет стартовать с площадки 39B космического центра Кеннеди во Флориде.

Заправка топливом начнется в 5:45 по местному времени (12:45 по Минску).

Как утверждают в NASA, сейчас основной проблемой является погода, но прогноз на время запуска в субботу, а также на резервный день 5 сентября является многообещающим.

Американская ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» не смогла стартовать 29 августа с космодрома во Флориде из-за утечки жидкого водорода при заправке. Корабль в беспилотном режиме должен отправиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель, а через 42 дня — вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане недалеко от Калифорнии.

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