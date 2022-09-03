Дефицит на рынке новых машин в Беларуси проявляется все ярче 1 3.09.2022, 13:44

За «бюджетку» сегодня просят аж $27 500.

На уходящей неделе журналисты av.by уделили внимание как свежим авто, так и «бэушке»: прокатились по салонам, не радующим изобилием товара, и заглянули в каталог, чтобы узнать, почем на «вторичке» теперь предлагают популярные в Беларуси модели. Как показала «мини-экскурсия» по автоцентрам, ценники на всеобщее обозрение теперь не всегда выставляют. Какие цифры предстают перед потребителем в онлайне? Об этом — ниже.

Kia Rio

Цены по сравнению с летними не изменились. Согласно прайсу, «Рио» доступен белорусам минимум за 48 000 рублей или $18 800 (это базовая версия). А вот максимальное исполнение оценивают от 59 625 BYN ($23 360).

Но стоимость реально доступных авто выше: 52 697 и 52 725 рублей. Да, это все, что предлагают автосалоны. Машины остались лишь у минской компании «Эмир Моторс Плюс». В четверг нам сообщали, что небольшое число есть и у гомельского дилера, однако на следующий день предложения о покупке модели там мы уже не обнаружили — на странице «Авто в наличии» только «Селтосы» и «Спортейджи».

Поставки корейских седанов в ближайшее время не планируются. А ведь в начале лета счет шел на десятки!

Hyundai Accent

В середине недели оставался один «Акцент» — в Гродно. О новых поставках информации нет, сообщили журналистам.

При этом можно наблюдать картину, как из прайса на сайте постепенно исчезают цифры. В августе было представлено три значения, теперь — два. Сколько же будет в октябре?..

VW Polo

Стоимость немецких седанов подросла в конце июня и с того времени не менялась. Минимальная заявленная сумма за «Поло» — 58 300 рублей ($22 850). Реально ли купить машину по такой цене?

К концу рабочей недели 11 автомобилей оставалось в Минске. За сколько их отдают, не указано: эту информацию просят уточнять у специалистов по продаже. Согласно дилерскому сайту, еще одно авто находится в Могилеве — за 65 330 BYN. На складе в Витебске есть две штуки (61 790 и 69 990 рублей), одна — в Пинске (Br70 190). «Поло» в единственном экземпляре есть на странице гродненского продавца — за 64 090 рублей. В Бресте предлагают три машины (две по 66 490 BYN, одна — 70 490, что эквивалентно $27 500!), в Гомеле — целых пять, и цены здесь стартуют от 62 590 рублей ($24 530).

В этом случае выражение «еще можно успеть приобрести» также актуально: как нам сообщили, новых поставок пока не планируется.

Lada Vesta

Число седанов российской сборки у дилера за месяц не изменилось. Все те же тринадцать единиц, из которых в свободном доступе — три (десять зарезервированы). На двух машинах красуется ценник с цифрой 53 100 рублей ($20 810), одна подешевле — 46 700 BYN ($18 300).

Зато с другими представителями данного семейства дела обстоят получше. На сайте отображено, что покупателей ждут 62 универсала Vesta SW (все по Br53 900 или $21 120) и 60 SW Cross (от 61 900 рублей или $24 260).

Renault Logan Stepway

В подборке это единственная модель, число машин которой продолжает расти. 12 штук было в августе, а в начале осени уже 26!

Предлагают их за сумму от 53 900 рублей ($21 120). Есть версии и подороже: 54 800 и 59 500 BYN ($21 450 и $23 320 соответственно). Судя по странице в Сети, посмотреть авто можно в центрах разных городов: Минска, Могилева, Гродно, Витебска, Гомеля, Бреста, Бобруйска и Полоцка.

С каждым месяцем дефицит на рынке новых машин проявляется все ярче. Кажется, пора делать ставки: сколько свежих авто реально будет купить в Беларуси к концу года? Может быть, есть еще оптимисты, что надеются на внезапную вспышку после постепенного угасания жизни в шоурумах.

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