Песков: На оккупированные РФ территории Украины будет распространяться договор о «союзном государстве» с Беларусью 26 30.09.2022, 13:16

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Дмитрий Песков

Белорусскую армию втягивают в полномасштабную войну.

В Кремле на 30 сентября запланировано подписание «договоров о вхождении в состав РФ» четырех «субъектов» — самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик» и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на них будет распространяться и договор о «союзном государстве» между Беларусью и Россией, пишет ТАСС.

«ДНР», «ЛНР», Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о Союзном государстве», — заявил Песков.

Удары по этим территориям РФ будет расценивать как акт агрессии: «Ничем иным это не будет».

Песков не смог ответить на вопрос, в каких именно границах признаны новые территории: «Донецкая» и «Луганская народные республики» признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить. Сегодня все уточним».

Песков также заявил, что Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о результатах «референдумов». Пресс-секретарь не стал раскрывать реакцию Лукашенко на эти события: «Я не могу говорить за него».

Отметим, что в соответствии с военной доктриной «союзного государства» России и Беларуси, государства-участники рассматривают любые действия с применением военной силы, направленные против любого из государств-участников, как посягательство на «союзное государство» в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в их распоряжении.

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