«Интересный случай»: под Херсоном разгромили спецподразделение армии РФ
- 4.09.2022, 8:16
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Из-за огромных потерь командование оккупантов впервые запретило считать убитых.
После удара со стороны ВСУ по одному из спецподразделений российских войск на Херсонском направлении 2 сентября командиры оккупантов впервые не посчитали количество убитого личного состава.
Потери оккупантов на самом деле зашкаливают.
Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным.
«Зафиксирован один интересный случай. Вчера накрыли очень много российских военных в одном расположении. По некоторым данным, это была база одного из спецподразделений... Впервые отмечен случай, когда российское командование не посчитало убитых, команда была. Возможно, это было связано с тем, что они ожидали повторного удара, но команда была загрузить и вывезти, не считая физически. Зашкаливают потери», – рассказал Арестович.
Напомним, ранее советник ОП сообщал, что ежедневные потери оккупантов значительно возросли и составляют 300-350 человек погибшими. Больше всего – на Херсонском направлении.