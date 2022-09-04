«Интересный случай»: под Херсоном разгромили спецподразделение армии РФ 4.09.2022, 8:16

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Из-за огромных потерь командование оккупантов впервые запретило считать убитых.

После удара со стороны ВСУ по одному из спецподразделений российских войск на Херсонском направлении 2 сентября командиры оккупантов впервые не посчитали количество убитого личного состава.

Потери оккупантов на самом деле зашкаливают.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным.

«Зафиксирован один интересный случай. Вчера накрыли очень много российских военных в одном расположении. По некоторым данным, это была база одного из спецподразделений... Впервые отмечен случай, когда российское командование не посчитало убитых, команда была. Возможно, это было связано с тем, что они ожидали повторного удара, но команда была загрузить и вывезти, не считая физически. Зашкаливают потери», – рассказал Арестович.

Напомним, ранее советник ОП сообщал, что ежедневные потери оккупантов значительно возросли и составляют 300-350 человек погибшими. Больше всего – на Херсонском направлении.

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