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Бросили оружие и награбленное: военные РФ бежали от украинских морпехов

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  • 4.09.2022, 8:55
  • 3,952
Бросили оружие и награбленное: военные РФ бежали от украинских морпехов

Украинцы показали позиции, с которых выбили врага.

Украинские защитники из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского заняли позиции российских оккупантов на одном из участков фронта. Воины Вооруженных сил Украины показали, что бросили захватчики, спешно убегая от украинцев.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. «Достаточно ВСУ появиться на горизонте и пару раз шмальнуть по кацапам, как те все бросают и убегают», – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что военные «второй армии мира» так быстро убегали со своих позиций, что бросили оружие и бронетехнику. Оставили они и имущество местных жителей, награбленное за время оккупации, в том числе машины и мотоциклы.

Кроме того, оккупанты не забрали с собой своих убитых сослуживцев – тела ликвидированных военных РФ они оставили прямо в окопах.

Бывший опорный пункт россиян теперь находится под контролем ВСУ.

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