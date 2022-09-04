Украинские бойцы «покрошили» спецназ РФ: уничтожено подразделение элитных войск врага
- 4.09.2022, 9:24
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Артиллерия нанесла удары по трем пунктам управления оккупантов.
С целью поддержки действий наземных группировок украинская авиация за сутки совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы РФ на Донецком и Южнобужском направлениях.
Подразделениями противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожен один вертолет, три БПЛА и пять крылатых ракет «Калибр», говорится в опубликованной в Facebook сводке Генерального штаба Вооруженных сил.
Уточняется, что ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесены удары по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника.
«Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется», - отмечают в Генштабе.
Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий.