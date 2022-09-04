В пять раз больше, чем в Первой чеченской: названы потери российских танков в Украине 6 4.09.2022, 11:04

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Голландские исследователи собрали информацию из открытых источников.

За время войны в Украине Россия потеряла более тысячи своих танков – эта цифра в пять раз превышает потери в Первой Чеченской войне.

Об этом сообщают голландские исследователи Oryx, собирающие информацию из открытых источников.

По данным аналитиков Oryx, 620 танков уничтожено, 42 повреждено, 51 брошено и захвачено 289 танков. Эти потери более чем в пять раз превышают потери России за все время Первой чеченской войны, когда Россия потеряла 193 танка. При этом, за время Второй Чеченской войны РФ лишилась 23 танка, а за время российско-грузинской — три.

По информации британской разведки, такими темпами российские танки уничтожаются по причине отсутствия на них динамической брони. Если ее правильно использовать, эффективность приближающихся снарядов снижается. При этом, такие проблемы российской армии не в новинку – такая же ситуация с танками была и во время Первой чеченской войны.

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