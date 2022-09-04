«Бомжи и голодранцы»: оккупант рассказал об обеспечении армии РФ 1 4.09.2022, 11:41

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Серьезное оружие новобранцам не дают, а на передовую бросают.

Новые подразделения, которые Россия кидает на фронт, крайне плохо обеспечены и вооружены.

Об этом шла речь в перехваченном разговоре оккупантов, запись которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

По словам оккупанта, новоприбывших кидают на фронт с одними старыми автоматами.

«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего. Ты не представляешь. Вот эти которые приехали – голодранцы. Стирают грязные вещи, одевают вот такие. Ну как бомжи. Ну автомат дали. 75-го года у них, 78-го, вот такие автоматы. Одни кривые… Серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк подбивать?», – возмущается российский военный.

По словам оккупанта, противотанковых ракет у взвода нет.

«Вообще нету, только танки стоят чуть дальше и все. Они координаты дают. Они тут не попадают даже где танки украинские стоят», – говорит он.

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