Британская разведка назвала одну из главных проблем российских войск в Украине

Британская разведка назвала одну из главных проблем российских войск в Украине3
- 4.09.2022, 11:58
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Это значительно повлияло на боевой дух солдат РФ.
Российские войска в Украине не получают обещанных руководством зарплат и премий. Это, вероятно, остается одной из главных проблем солдат РФ, которые согласились воевать в Украине.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter .
По данным британской разведки, доход российских оккупантов состоит из «скромной» основной зарплаты, разнообразной системы «бонусов» и надбавок. Однако в России возникли проблемы с выплатами обещанных средств.
«Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом «специальной военной операции» и откровенной коррупцией среди командиров», - объяснили в разведке.
Российское командование, кроме задержек в выплате, не обеспечивает солдат базовыми вещами - формой, оружием и пайками. Это значительно повлияло на боевой дух войск РФ.