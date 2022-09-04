Британская разведка назвала одну из главных проблем российских войск в Украине 3 4.09.2022, 11:58

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Это значительно повлияло на боевой дух солдат РФ.

Российские войска в Украине не получают обещанных руководством зарплат и премий. Это, вероятно, остается одной из главных проблем солдат РФ, которые согласились воевать в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter .

По данным британской разведки, доход российских оккупантов состоит из «скромной» основной зарплаты, разнообразной системы «бонусов» и надбавок. Однако в России возникли проблемы с выплатами обещанных средств.

«Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом «специальной военной операции» и откровенной коррупцией среди командиров», - объяснили в разведке.

Российское командование, кроме задержек в выплате, не обеспечивает солдат базовыми вещами - формой, оружием и пайками. Это значительно повлияло на боевой дух войск РФ.

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