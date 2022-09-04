ВСУ дали мощную «пощечину» российской армии 1 Кирилл Данильченко, lb.ua

4.09.2022, 12:59

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Продвижение на Херсонском плацдарме за несколько дней глубже, чем у россиян за месяц на Донбассе.

24 февраля враг планировал колоннами войти в Киев и Харьков, вел в боевых порядках за собой Росгвардию с дубинками, чтобы разгонять демонстрации, опрокидывал с Балтийского и Северного флота большие десантные корабли, чтобы высаживать десанты в Одессу и Николаев.

Через полгода россияне поливают малой зенитной артиллерией небо над Саками и Севастополем, очистили северо-запад Черного моря и каждую ночь теряют добрый десяток складов, рембаз и нефтебаз в оперативном тылу.

А от изоляции Харькова по окружному противнику дошел до отражения атак под Херсоном, где продвижение возле Сухого Ставка на плацдарме по Ингульцу в ВСУ уже глубже, чем у россиян за месяц на Донецком направлении.

Главное, что удалось ВСУ за эти полгода – лишить возможности противника атаковать на четырех направлениях из пяти. Россияне не в состоянии одновременно действовать в Причерноморье, под Киевом, по линии Сумы-Чернигов, вблизи Харькова и на востоке.

Это лучший маркер реальных потерь РФ: они могут скрывать их, прятать, размазывать между ЧВК и ОРДЛО. Но скрыть потерю возможности 120+ батальонно-тактических групп вести наступление на огромном фронте невозможно.

Если на втором этапе «специальной операции» российские генералы еще рисовали стрелки «оперативных окружений» и пытались выйти на оперативный простор, то сейчас давление сохраняется под Соледаром, фасом Донецка, вблизи Марьинки – это действия тактического уровня.

Так, противник меняет тактику: перестал делать забеги танковыми колоннами; начал чаще применять разведку боем, взводными группами с парой машин, чтобы наводить артиллерию на позиции; имитирует уход, чтобы поставить огневую завесу и уничтожить штурмовиков. Но рано или поздно износ стволов и расход запасов снарядов сделают невозможным и тактику «лунного ландшафта».

Второе – ПВО и ВВС Украины не были подавлены и продолжают боевую работу. Перехватить 7 из 8 крылатых ракет в одном налете стало уже обыденностью. У украинских «Миг-29» были интегрированы ракеты против РЛС AGM-88 — они оказались эффективными не только против С-300, но и тактического и объектового ПВО.

Впрочем, потеря за столь короткое время по меньшей мере 6 комплексов С-300 – тяжелые потери даже для страны масштаба РФ. Эти оплеухи заставляют противника реже включать смотровые РЛС, что позволяет украинской штурмовой и армейской авиации работать по переднему краю.

Тяжелые потери в летном составе в ВВС РФ – на сегодня известно о 67 пилотах, погибших на войне в Украине. Часто это опытные специалисты уровня погибшего заместителя командира полка из Забайкалья – кроме 10 млн долларов на подготовку таких спецов это годы тренировок, которых нет у Москвы.

Если учесть, что часть фамилий осталась неизвестной, есть пленные, раненые, те, кто «вышел» через катапульту, списанные со службы, то легко понять, почему в авиацию РФ рекрутируют 62-летних пенсионеров.

И не говорите, что РФ способна перенести потери более 150-ти человек летного состава и не «посыпаться» в эффективности.

Кроме того, нарастают удары корректируемыми GMLRS со стороны ВСУ – вполне реально, что под 1000 штук уже вылетело. Оба моста у Херсона выведены из строя, утоплен паром, счет детонирующих составов перевалил далеко за сотню, началось применение не только по тылу, но и по «опорникам» на линии.

Наоборот, запас крылатых и баллистических ракет в противника опустился до 40% и продолжает падать – советские закрома тают, санкции не дают развернуть производство (проблемны и электроника, и станочный парк), необходимо хранить НЗ, специальные боевые части под ядерное оружие.

Как много раз говорилось, не получится у россиян никаких «волн высокоточного оружия»: 8 ракет выпущенных по Украине на День Независимости или сегодняшняя пара «Ониксов» по Одессе, один из которых был перехвачен, а второй поразил стратегический пустырь, лучшая этому иллюстрация.

Мосты через Днепр стоят, узловые железнодорожные станции работают, по тому же мосту в Черкассах было выпущено 4 ракеты, а по мосту в Затоке под 20 штук – оказалось, что стратегические бомбардировки немного отличаются от надувания щек на ток-шоу. Ни одного из оперативных задач ракетами враг так и не решил – западное оружие поступало, снабжение велось.

Противник все еще имеет преимущество в танках, авиации и артиллерии: из тех же видео с боев под Херсоном видно, что части ВСУ не так, чтобы прямо нафаршированы тяжелым пехотным, пулеметами, гранатометами, бронемашинами.

Но планы Москвы относительно быстрого выведения Украины из войны, планы посадить страну за стол переговоров под дулом пистолета пошли прахом. Россия надеется на энергетический кризис в ЕС, на то, что Запад устанет отгружать Украине миллионы снарядов. Война на истощение продолжается. Стратегически время работает на Украину.

Кирилл Данильченко, lb.ua

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