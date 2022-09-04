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Украинский «Бук» сбил российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

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  • 4.09.2022, 13:25
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Украинский «Бук» сбил российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Бойцам достаточно было включить радар подсветки.

Одна из украинских ракетных батарей «Бук М1» сбила российский самолет без всякого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Министерства обороны АрмияInform.

«Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился», — рассказал военный.

Информацию об этом случае распространило в соцсетях Министерство обороны.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области.

За это время украинский «Бук» сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Мельник получил орден «Золотая Звезда» от президента Владимира Зеленского на церемонии, посвященной Дню Воздушных сил ВС Украины.

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