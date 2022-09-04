Украинский «Бук» сбил российский самолет, не выпустив ни одной ракеты 3 4.09.2022, 13:25

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Бойцам достаточно было включить радар подсветки.

Одна из украинских ракетных батарей «Бук М1» сбила российский самолет без всякого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Министерства обороны АрмияInform.

«Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился», — рассказал военный.

Информацию об этом случае распространило в соцсетях Министерство обороны.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области.

За это время украинский «Бук» сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Мельник получил орден «Золотая Звезда» от президента Владимира Зеленского на церемонии, посвященной Дню Воздушных сил ВС Украины.

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