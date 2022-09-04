ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФ 4.09.2022, 22:55

3,016

Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб.

В результате точного удара бойцов Вооруженных сил Украины стало известно о новых потерях среди старших офицеров оккупационных войск РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, в результате артиллерийского удара ВС Украины был уничтожен командный пункт 34 отдельной мотострелковой бригады (горной) (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа.

При этом командир бригады получил ранение, а начальник артиллерии бригады был уничтожен, уточнил Цимбалюк.

Подтверждены потери среди руководящего состава бригады:

командир бригады – ранен (легкое ранение);

начальник артиллерии бригады – погиб;

заместитель командира бригады по вооружению – ранен (оторвало ногу).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».