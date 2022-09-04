ВСУ уничтожили командный пункт бригады РФ
- 4.09.2022, 22:55
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Комбриг ранен, начальник артиллерии погиб.
В результате точного удара бойцов Вооруженных сил Украины стало известно о новых потерях среди старших офицеров оккупационных войск РФ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Цимбалюк.
По его данным, в результате артиллерийского удара ВС Украины был уничтожен командный пункт 34 отдельной мотострелковой бригады (горной) (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа.
При этом командир бригады получил ранение, а начальник артиллерии бригады был уничтожен, уточнил Цимбалюк.
Подтверждены потери среди руководящего состава бригады:
командир бригады – ранен (легкое ранение);
начальник артиллерии бригады – погиб;
заместитель командира бригады по вооружению – ранен (оторвало ногу).