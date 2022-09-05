NYT: РФ использует низкие технологии в своем высокотехнологичном оружии 5.09.2022, 8:41

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«Аналогов нет».

Пока россияне обстреливают военные и гражданские цели в Украине, офицеры Службы безопасности Украины собрали части разбитых ракет и передали их частным аналитикам. Крылатые ракеты являются топовым вооружением в российском арсенале, но содержат низкотехнологичные компоненты. Об этом говорится в статье Джона Исмея для The New York Times, которую он написал на основе выводов Conflict Armament Research, независимой британской группы, идентифицирующей оружие, использованное в войнах по всему миру. Исследовательская группа проверила российскую технику в июле по просьбе украинского правительства.

Доклад подрывает нарратив Москвы о том, что он имеет мощную и технологическую армию, которая может конкурировать с армией ее западных противников. Оружие, которое Россия использует для уничтожения украинских городов, часто базируется на западных инновациях, несмотря на санкции, введенные против России после аннексии Крыма.

«Мы увидели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая их новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, и мы не ожидали этого увидеть, – сказал Дэмиен Сплитерс, исследователь Conflict Armament Research, – Российское управляемое оружие полная нероссийских технологий и компонентов, и большинство документных микросхем, которые мы задокументировали, были изготовлены западными странами после 2014 года». Как Россия получила эти части, неизвестно.

Следователи проанализировали остатки трех типов российских крылатых ракет – в том числе новейшей и совершенной московской модели Х-101 и новейшей управляемой ракеты Торнадо-С. Все они содержали идентичные компоненты с маркировкой SN-99, оказавшиеся приемниками спутниковой навигации, критически важными для работы ракет.

Использование Россией тех же компонентов указывает на узкие места в ее цепочке поставок и ограничение поставок компонентов SN-99 замедлит способность Москвы пополнять свои запасы управляемого оружия. Следователи выявили зависимость российских инженеров от определенных полупроводников конкретных западных производителей в боеприпасах, беспилотниках, коммуникационном оборудовании, авионике вертолетов и других военных товарах.

Выявлены резкие отличия между российским высшим вооружением и тем, которое украинские силы получили из США. Следователи были шокированы очевидным безразличием России к наличию такого количества оружия, которое враг потенциально мог бы переработать.

«В лучшем случае это конец 1990-х или середина 2000-х годов, – сказал Арсенио Менендес, подрядчик NASA, как хобби разрабатывающий компоненты оружия, изучив фотографии российской военной электроники. – По сути это эквивалент видеоигровой консоли Xbox 360, и, похоже, она открыта для всех, кто хочет разобрать ее на части и создать собственную копию».

Для сравнения, Министерство обороны США имеет стандарты, которые должны придерживаться военные подрядчики, чтобы усложнить враждебным государствам создание собственных версий трофейного оружия. «Вы можете построить сетку вокруг компьютерного чипа, которая при исследовании удалит содержимое», — сказал Менендес.

Российская навигационная система напоминает архитектуру GPS-приемников с открытым кодом, на которую не распространяются федеральные ограничения по продаже и экспорту оборонной продукции.

«Команда колледжей, специализирующихся на электротехнике, могла бы создать это», — сказал он.

Мешанина деталей, которые Россия использует для создания своего управляемого оружия, также может объяснить, почему ее крылатые ракеты иногда так не точны. Ошибки, сделанные нестандартными устройствами GPS при обработке спутниковых сигналов, могут привести к тому, что крылатая ракета значительно промахнется по цели.

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