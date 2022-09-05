Германия поставит Украине ПВО IRIS-T 5.09.2022, 9:15

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Новое вооружение пообещал стране президент ФРГ.

Германия отправит Украине новейшие системы ПВО IRIS-T. Новое вооружение пообещал стране президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Поставки ожидаются этой осенью, отметил чиновник Украины у себя в Telegram-канале.

По словам премьера, для победы стране нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников. Он отметил, что реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые ранее поставила Германия, хорошо показали себя на поле боя.

«Еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров. На этой неделе мы ожидаем очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона», — добавил Денис Шмыгаль.

В июле немецкое правительство одобрило продажу Украине сотни самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Их производство обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше всех предыдущих поставок немецкого вооружения, которые составили всего около 600 млн евро.

В конце июля Берлин уже поставил Киеву первые три из 15 самоходных зенитных установок Gepard, три реактивные системы залпового огня Mars II и три бронированные гаубицы PzH в дополнение к семи в июне.

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