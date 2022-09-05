закрыть
5 сентября 2022, понедельник, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили подразделения «ДНР»: спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя

  • 5.09.2022, 11:48
  • 1,270
ВСУ уничтожили подразделения «ДНР»: спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя

В ходе боевых действий была полностью уничтожена штурмовая группа, которую усилили кадыровцами.

Украинские защитники продолжают успешно держать оборону в Донецкой области. Подразделения «Л/ДНР», которые были усилены бойцами полка специального назначения «Ахмат», были разбиты.

Как сообщил журналист Роман Цимбалюк, 2 сентября в ходе боевых действий была полностью уничтожена одна штурмовая группа, которая состояла преимущественно из военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (в/ч Л-74347, Алчевск) 2 АК.

«Подтверждена смерть 13 и ранения 19 военнослужащих. Попавшие в плен ВС Украины военнослужащие 4 омсбр рассказали, что их группа была усилена «Ахматовцами», большая часть из которых, почуяв неладное, бросили своих и убежали в тыл», - сообщил журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик