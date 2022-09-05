ВСУ уничтожили подразделения «ДНР»: спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя 5.09.2022, 11:48

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В ходе боевых действий была полностью уничтожена штурмовая группа, которую усилили кадыровцами.

Украинские защитники продолжают успешно держать оборону в Донецкой области. Подразделения «Л/ДНР», которые были усилены бойцами полка специального назначения «Ахмат», были разбиты.

Как сообщил журналист Роман Цимбалюк, 2 сентября в ходе боевых действий была полностью уничтожена одна штурмовая группа, которая состояла преимущественно из военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (в/ч Л-74347, Алчевск) 2 АК.

«Подтверждена смерть 13 и ранения 19 военнослужащих. Попавшие в плен ВС Украины военнослужащие 4 омсбр рассказали, что их группа была усилена «Ахматовцами», большая часть из которых, почуяв неладное, бросили своих и убежали в тыл», - сообщил журналист.

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