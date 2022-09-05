Украинские бойцы ударили по военной базе россиян на Николаевщине

Украинские бойцы ударили по военной базе россиян на Николаевщине1
- 5.09.2022, 20:49
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ВСУ дают мощный отпор оккупантам.
Украинские защитники ударили по военному объекту во временно оккупированной российскими войсками Снигиревке Николаевской области. Зафиксирован «прилет» по военной базе.
Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на информацию соцсетей.
На опубликованном фото местных Telegram-каналов видно, как вдали поднимается густой дым.
Пока неизвестны детали, в частности, есть ли пострадавшие в результате обстрела.