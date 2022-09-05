В Латвии пограничники устроили погоню за проводниками нелегальных мигрантов 5.09.2022, 23:41

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Погоня произошла в трех километрах от белорусской границы.

В Латвии неподалеку от белорусской границы после погони задержали двоих человек, которых подозревают в причастности к организации незаконной миграции. Это оказались белорус и украинец, которые сами находились в стране нелегально, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пограничную службу Латвии.

Инцидент произошел 4 сентября в Краславском районе Латвии, в трех километрах от белорусской границы. Пограничники и полицейские попытались остановить автомобиль VW Tuareg для досмотра, но водитель не подчинился их требованиям и, набрав скорость, уехал прочь.

Латвийские правоохранители устроили погоню за нарушителями, которая закончилась тем, что преследуемая машина попала в ДТП.

Водителя и пассажира задержали — ими оказались 26-летний гражданин Беларуси и 22-летний украинец. Они признались, что поджидали возле белорусско-латвийской границы нелегальных мигрантов и затем переправляли их в другие страны Евросоюза. При этом сами задержанные тоже находились в Латвии без действующих документов.

В отношении проводников возбудили уголовное дело, они заключены под стражу.

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