Наступление на Херсон: британская разведка назвала ключевую проблему армии РФ на юге 2 6.09.2022, 10:47

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Из-за нее оккупанты действуют «вслепую».

В Херсонской области продолжаются наступательные действия Вооруженных сил Украины, говорится в отчете британской разведки.

Вместе с тем на Южном направлении российская армия теряет беспилотники и тактическую осведомленность, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Уточняется, что оккупанты РФ испытывают проблемы с беспилотниками, что сказывается на замедлении их действий. Уточняется, что в сводке 5 сентября сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в день в течение августа. При этом 21 августа 2022 года украинские силы сообщили о том, что сбили три российских тактических БПЛА «Орлан-10» за один день.

В британской разведке считают, что РФ пытается поддерживать запасы БПЛА, что усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций.

«Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции», - добавили в Минобороны Британии.

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