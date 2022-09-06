Под Херсоном россиян «накрыли» возле переправы Корсунка-Львовое 2 6.09.2022, 12:16

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Сообщается о мощных взрывах с детонацией.

На временно оккупированной Херсонщине неспокойно: громкие взрывы с возгоранием и детонацией зафиксированы в районе села Крынки (Олешковская община) на левом берегу Днепра. Предварительно, «прилет» пришелся на территорию полигона для техники – неподалеку от него россияне обустраивали понтонную переправу.

О новом утреннем «хлопке» со слов местных жителей сообщают херсонские телеграмм-каналы. По предварительной информации, система ПВО врага якобы сбила одну ракету, однако отмечается и попадание в район полигона.

Задымление также зафиксировано и с другой стороны реки – вблизи с. Львово.

Отметим, село Крынки расположено на левом берегу Днепра, вдоль плавней и узкой реки Конка (левый рукав Днепра в его нижнем течении). Соседние населенные пункты – Казачьи Лагеря на западе и Корсунка – на востоке.

По информации херсонского политолога Владимира Молчанова, именно маршрут Корсунка – Львово активно используется россиянами для наведения понтонных переправ и переброски техники и боеприпасов на херсонское правобережье. Еще в советское время в этой местности проходили военные учения по форсированию Днепра, для которых и был создан полигон и дорога в плавнях к вероятной переправе.

Вероятные маршруты понтонно-паромных переправ оккупантов на Херсонщине

Также имеется предварительная информация об уничтожении склада с БК врага в селе Томина Балка Белозерской поселковой общины на Херсонщине – попадание получилось настолько мощным, что «фейерверки» наблюдают жители соседних населенных пунктов вплоть до Кизомыса.

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