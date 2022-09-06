В Минске лукашисты заставили строителя в наручниках нести с собой дверь от холодильника 7 6.09.2022, 12:29

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Мужчина является одним из основателей и вокалистом известной в среде панк-движения группы.

На голову задержанному надели каску, на которую наклеили погоню. В вину ему ставят анархистские и панковские взгляды. Задержанного зовут Виктор Жаркевич, он известен также как музыкант панк-групп.

На видео силовиков минчанин Виктор Жаркевич держит в руках дверь от холодильника, обклеенную протестными стикерами — с бчб-флагами и анархистскими лозунгами. На голову мужчины надета красная каска с погоней, руки — в наручниках. Дверь холодильника мужчину заставили самого тянуть к отделению.

Конвой на коротком видео одет в спортивные костюмы, кепки, а лица спрятал под масками, из-под которых видно только глаза и нос. Создается впечатление, что конвой сам стесняется своей роли в этом.

Виктору «Мао» Жаркевичу 49 лет, и он известен как один из старейших белорусских панков. Он увлекся панк-роком на стыке 80-х и 90-х, а в начале 90-х поехал в Германию и жил там на панковском сквоте.

После возвращения в Минск «Мао» стал одним из основателей и вокалистом известной в среде панк-движения группы Hate to State, основанной в 1997 году.

Это одна из первых Минских политизированных панк-групп, которая к тому же играла в стиле «краст-панк» (смесь классического хардкора с металлом и другими стилями). Группа просуществовала до 2000 года, а последний концерт они играли вместе с группой «Провокация», вокалистом в которой был Ольгерд Бахаревич.

Виктор работал на «простых» работах — в основном, разнорабочим и строителем. Вероятно, оттуда и его каска, которую силовики заставили одеть на голову.

В лукашистских каналах мужчину шаблонно обвиняют в критических высказываниях в интернете, а также в анархистских взглядах.

Пишут, что музыканта поместили в изолятор временного содержания.

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