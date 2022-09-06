Наступление ВСУ: приближается ликвидация Херсонско-Бериславского плацдарма армии РФ Борис Соколов, «Грани»

6.09.2022, 13:13

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Потеря 20-тысячной военной группировки на правом берегу Днепра станет чувствительным ударом по Путину.

Большое украинское наступление на юге, которого все так долго ждали, действительно началось и принесло первые успехи. Теперь об этом можно говорить с уверенностью, несмотря на заявления представителей Минобороны РФ и пророссийских блогеров о том, что контрнаступление на Херсонщине «остановлено и отражено с большими потерями для ВСУ».

Что же на самом деле происходит на фронте? В первый день наступления, 29 августа, украинские войска смогли достичь тактической внезапности атаки на Херсонско-Бериславский плацдарм на двух из трех направлений главных ударов, продвинулись на расстояние до 10 км и прорвали первую полосу обороны (осталось еще две), освободив 4 села. Затем темпы украинского наступления замедлились.

Ощутимая подвижка произошла 4 сентября, когда ВСУ освободили важный стратегический поселок Высокополье, крайний северный пункт российского плацдарма, ближе всего расположенный к Кривому Рогу. Высокополье уже около месяца находилось в полукольце украинских войск, и теперь российские войска вынуждены были оттуда уйти, причем с большими потерями. Это подтверждается данными сайта Oryx. За 4 сентября подтвержденные российские потери бронетехники сухопутных войск, включая воздушно-десантные, возросли на 118 единиц, включая 3 танка: до 3198 единиц, включая 1005 танков. При этом за 2 сентября они возросли только на 14 единиц, включая 4 танка, а за 3 сентября - только на 4 танка (подтвержденных потерь в другой бронетехнике в тот день не было). Столь резкий рост потерь бронетехники за 4 сентября позволяет предположить, что огонь украинской артиллерии значительно усилился, а российские возможности отвечать на него столь же значительно уменьшились из-за кризиса со снабжением: украинская артиллерия методично разрушает мосты через Днепр. Кроме того, уменьшились российские возможности маневрировать бронетехникой на плацдарме - очевидно, из-за нехватки горючего.

Украинские же потери в бронетехнике не возрастали с вечера 2 сентября. Коэффициент потерь бронетехники сейчас составляет 3,69:1 в пользу Украины. 31 августа он составлял 3,66, а 2 и 3 сентября - 3,67. Это говорит и об относительном росте российских потерь в живой силе по сравнению с украинскими. Действительно, по оценке украинского Генштаба, если в течение многих дней перед 29 августа российские потери составляли 150-250 убитых в день, то с началом контрнаступления они достигают 350-450 убитых в день.

Украинский Генштаб оценивал потери российских регулярных войск на утро 4 сентября в 49 500 убитыми. Согласно моей предыдущей оценке, на вечер 23 августа на 45 550 убитых российских военнослужащих регулярной армии приходилось 25 250 военнослужащих «ДНР» и «ЛНР» и «вагнеровцев», то есть на одного убитого иррегулярного военнослужащего приходилось 1,8 регулярных. Если эта пропорция сохранилась, то к утру 4 сентября совокупные российские потери убитыми можно оценить в 77 тысяч. Мы предполагаем, что в российских войсках на одного убитого приходится двое раненых. Тогда общее число убитых и раненых в российской регулярной армии и иррегулярных формированиях можно оценить в 231 тысячу.

Судя по всему, контрнаступление развивается медленно не из-за сопротивления российских войск и больших потерь ВСУ, а вследствие тактики, избранной украинским командованием. Оно полагается прежде всего на мощную артиллерию и РСЗО HIMARS. Последние в ходе контрнаступления стали применяться не только по командным пунктам, аэродромам, складам и другим важным логистическим объектам, но и непосредственно по позициям пехоты и танков. Цель ВСУ - до такой степени разрушить логистику плацдарма и заставить российскую группировку так истощить свой запас боеприпасов, чтобы она была не в состоянии сдерживать украинское наступление и наносить наступающим сколько-нибудь значительный урон. Такая тактика направлена на максимальное сбережение жизней собственных солдат. В результате наступление растягивается на несколько недель или даже месяцев.

Для успеха этой тактики необходимы поставки большого количества боеприпасов от США и других союзников в течение многих месяцев. Также необходимы поставки РСЗО HIMARS, M270 и 155-миллиметровой артиллерии, в том числе для возмещения потерь, которые пока невелики. Подтвержденных потерь Украиной HIMARS и M270 до сих пор нет, а потери буксируемых американских 155мм гаубиц M777A2 составляют 9 единиц, норвежских самоходных 155 мм гаубиц M109A3GN - 2 единицы и польских самоходных 155 мм гаубиц AHS Krab - 1 единицу.

С такой тактикой и темпами наступления украинцы в случае успеха могут ожидать лишь ликвидации Херсонско-Бериславского плацдарма, но это вряд ли произойдет раньше конца сентября. С другой стороны, сроки контрнаступления ограничены наступлением распутицы - в зависимости от погоды это может быть середина или конец октября. Даже при самом благоприятном для украинской стороны ходе событий у нее не будет времени для того, чтобы развить успех хотя бы освобождением Мелитополя и захватом плацдарма на левом берегу в низовьях Днепра. А без такого плацдарма придется эвакуировать население Херсона, так как он останется под очень плотным огнем российской артиллерии. Но сама по себе ликвидация 20-тысячной российской группировки на правом берегу Днепра стала бы большой победой украинской армии и чувствительным, хотя и не смертельным, ударом по Владимиру Путину.

Борис Соколов, «Грани»

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