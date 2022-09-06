Латвия ужесточила условия для постоянного проживания в стране белорусов и россиян 6.09.2022, 15:02

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В стране приняли поправки к закону «Об иммиграции».

Кабинет министров Латвии 6 сентября поддержал поправки к закону «Об иммиграции», пишет delfi.lv. Они в том числе предусматривают ужесточение условий выдачи видов на жительство гражданам Беларуси и России, а также вводят проверку на знание латышского языка для иностранцев. Окончательное решение по вопросу поправок к закону должны принять депутаты Сейма.

В случае принятия изменений примерно 22,3 тысячам иностранцев придется сдавать экзамен на знание латышского языка. Причем это коснется и тех, кто получил постоянный вид на жительство до вступления в силу этого закона.

Если человек не может подтвердить знание государственного языка на уровне А2 и выше с помощью документа, выданного Государственным центром образования и содержания, его разрешение на постоянное проживание аннулируется и человеку выдадут разрешение на временное проживание на один год.

Правда, будут и исключения. Они коснутся людей, которые находились в Латвии по гуманитарным причинам или в связи с государственными интересами. А также тех, кто состоял в браке с гражданином или негражданином Латвии, который умер, и у супругов был общий ребенок.

До вступления поправок в силу все полученные в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом и в Управлении по делам гражданства и миграции запросы на долгосрочные визы и ВНЖ будут рассматриваться в соответствии с прежним порядком.

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