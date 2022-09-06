В Германии проездные за €9 помогли предотвратить выброс почти 2 миллионов тонн углекислого газа

В Германии проездные за €9 помогли предотвратить выброс почти 2 миллионов тонн углекислого газа3
- 6.09.2022, 17:03
Немцы стали реже пользоваться личными авто.
За три месяца Германии удалось предотвратить выброс 1,8 миллиона тонн углекислого газа. Таких показателей удалось добиться благодаря беспрецедентной акции по продаже месячных проездных за 9 евро (обычно, например, разовый билет по Берлину стоит 3 евро), пишет «Европульс».
По данным «Ассоциации немецких транспортных компаний», примерно такой же объем вредных выбросов за три месяца производят 350 тысяч жилых домов.
В течение лета действовали месячные проездные за 9 евро на все виды общественного транспорта. Проездной можно было использовать для поездок на электричках, трамваях и автобусах, единственное исключение – поезда дальнего следования.
В настоящее время предложением купить проездной билет воспользовались 52 миллиона человек, то есть более 60% населения Германии. При этом, 15% из них ранее продвигались исключительно на личных автомобилях.
Главная задача акции – сократить пробки и количество машин на дорогах, а также снизить выбросы углекислого газа, усугубляющего глобальное потепление.
С той же целью в Испании с сентябре сделали бесплатным проезд на пригородных поездах.