В Германии проездные за €9 помогли предотвратить выброс почти 2 миллионов тонн углекислого газа 3 6.09.2022, 17:03

Немцы стали реже пользоваться личными авто.

За три месяца Германии удалось предотвратить выброс 1,8 миллиона тонн углекислого газа. Таких показателей удалось добиться благодаря беспрецедентной акции по продаже месячных проездных за 9 евро (обычно, например, разовый билет по Берлину стоит 3 евро), пишет «Европульс».

По данным «Ассоциации немецких транспортных компаний», примерно такой же объем вредных выбросов за три месяца производят 350 тысяч жилых домов.

В течение лета действовали месячные проездные за 9 евро на все виды общественного транспорта. Проездной можно было использовать для поездок на электричках, трамваях и автобусах, единственное исключение – поезда дальнего следования.

В настоящее время предложением купить проездной билет воспользовались 52 миллиона человек, то есть более 60% населения Германии. При этом, 15% из них ранее продвигались исключительно на личных автомобилях.

Главная задача акции – сократить пробки и количество машин на дорогах, а также снизить выбросы углекислого газа, усугубляющего глобальное потепление.

С той же целью в Испании с сентябре сделали бесплатным проезд на пригородных поездах.

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