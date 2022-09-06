закрыть
6 сентября 2022, вторник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии проездные за €9 помогли предотвратить выброс почти 2 миллионов тонн углекислого газа

3
  • 6.09.2022, 17:03
В Германии проездные за €9 помогли предотвратить выброс почти 2 миллионов тонн углекислого газа

Немцы стали реже пользоваться личными авто.

За три месяца Германии удалось предотвратить выброс 1,8 миллиона тонн углекислого газа. Таких показателей удалось добиться благодаря беспрецедентной акции по продаже месячных проездных за 9 евро (обычно, например, разовый билет по Берлину стоит 3 евро), пишет «Европульс».

По данным «Ассоциации немецких транспортных компаний», примерно такой же объем вредных выбросов за три месяца производят 350 тысяч жилых домов.

В течение лета действовали месячные проездные за 9 евро на все виды общественного транспорта. Проездной можно было использовать для поездок на электричках, трамваях и автобусах, единственное исключение – поезда дальнего следования.

В настоящее время предложением купить проездной билет воспользовались 52 миллиона человек, то есть более 60% населения Германии. При этом, 15% из них ранее продвигались исключительно на личных автомобилях.

Главная задача акции – сократить пробки и количество машин на дорогах, а также снизить выбросы углекислого газа, усугубляющего глобальное потепление.

С той же целью в Испании с сентябре сделали бесплатным проезд на пригородных поездах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик