Российские военные корабли бежали из Севастополя

Российские военные корабли бежали из Севастополя6
- 7.09.2022, 11:10
- 11,138
В бухте остался один только торпедный катер.
В сети опубликовано видео, свидетельствующее о том, что военные корабли РФ были срочно выведены из оккупированного Севастополя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео – местный житель, утверждает, что корабли оккупантов были куда-то выведены, а в бухте остался только один катер.
«Севастополь. Херсонес. Бухта. Остался один торпедный катер. Ракетный. Рашисты свалили. Ссыкуны. Ждем ВСУ!», - говорит мужчина на видео.