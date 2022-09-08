В Херсонской области украинские морпехи уничтожили взводный пункт РФ 8.09.2022, 14:35

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Оккупанты бежали, бросив позиции.

В Херсонской области украинские минометчики из состава морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении в Facebook пресс-службы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Украинские защитники также публикуют видео операции.

«Недавно наши минометчики «денацифицировали» взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине», - говорится в сообщении.

Уточняется, что под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты «замедлили темп наступления» и оставили свои позиции.

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