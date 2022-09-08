В Херсонской области украинские морпехи уничтожили взводный пункт РФ
- 8.09.2022, 14:35
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Оккупанты бежали, бросив позиции.
В Херсонской области украинские минометчики из состава морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении в Facebook пресс-службы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Украинские защитники также публикуют видео операции.
«Недавно наши минометчики «денацифицировали» взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине», - говорится в сообщении.
Уточняется, что под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты «замедлили темп наступления» и оставили свои позиции.