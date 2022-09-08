Что известно об Оршанской битве, или Дне белорусской воинской славы 1 8.09.2022, 15:07

Победа под Оршей стала первой крупной полевой победой ВКЛ над Московским царством и показала, что мы можем воевать и побеждать.

30 лет назад, 8 сентября 1992 года, в Минске на площади Независимости 12 офицеров вместе с тремя тысячами солдат запаса приняли присягу на верность Беларуси. Спустя короткое время такую присягу начали принимать все военнослужащие нашей страны. Чтобы почтить белорусскую военную славу, выбрали день, в который в 1514 году произошла одна из наиболее известных побед – Оршанская битва, вошедшая в историю как Великая Битва, передает «Белсат».

Очередная война с Московией

В 1512 году Московское царство начало очередную войну (за 20 лет уже четвертую) против Великого Княжества Литовского с целью овладеть Смоленском – ключевой крепостью в защите наших восточных границ. Зацепок к войне было несколько.

Первая – заключенное соглашение между Великим Княжеством Литовским и Крымским ханством против московского царства. Но царь Василий III для своих подданных решил сделать натиск на «гонения» против его сестры Елены, жены умершего в 1506 году великого князя литовского Александра. Елена не чувствовала себя хорошо при дворе нового великого князя Сигизмунда, который отказался отпустить ее в Московию. Поэтому она решила сбежать в 1511 году тайно, прихватив с собою много богатств. Побег не удался, ее схватили, и в 1513 году, в возрасте всего 36 лет, Елена умерла в Браславе. Однако на то время московские войска уже двинулись на Великое Княжество Литовское.

Дважды они неудачно пытались взять Смоленск, защитники которого ждали подхода войск княжества. Но пока великий князь Литовский Сигизмунд собирал «посполитое рушение», 1 августа после обстрела из трехсот пушек Смоленск капитулировал. Потеря его была настолько ошеломляющей, что Дубровно, Мстиславль и Кричев, которые были второй линией обороны, просто открыли дверь перед врагом. Московские войска теперь могли без препятствий двигаться дальше, вглубь Беларуси. Существование всего княжества было под угрозой. Была угроза и для нашего союзника – Польского королевства, ведь Московия в 1513 году подписала договор со Священной Римской империей против Великого Княжества Литовского и Польского королевства.

Силы сторон накануне Оршанской битвы

В сентябре 1514 года совместные войска Великого Княжества Литовского и Польского королевства двинулись под Оршу. Союзная армия состояла примерно из 30 тысяч воинов. Ее возглавлял Высший гетман Константин Острожский, вошедший в историю как «второй Ганнибал». Три года он провел в московском плену после одной из неудачных сражений, пока не сбежал оттуда в 1506 году, и прекрасно знал своего противника. Среди командиров выделялись Януш Сверчевский, командовавший 5 тысячами польских воинов и 3 тысячами наемников и Юрий Радзивилл Геркулес, командовавший легкой конницей княжества и прославившийся участием в 30 сражениях.

К утру основная часть армии была уже переправлена, что стало казусом для москвитов. Но их командование подумало, что это прекрасная возможность разбить войска Острожского, которые оказались вроде бы в ловушке, поскольку за их спинами была река. А вдобавок – решили воспользоваться обходным маневром.

Московиты ударили по флангам, но их натиск был остановлен прекрасно расположенными тактическими группами войска Острожского. Тогда на одном из флангов величайший гетман приказал провести псевдоотступление, после которого московиты попали на подготовленную засаду из артиллерии. Это и предопределило итог битвы. Разбив один из московских полков при помощи артиллерии, Острожский направил свои подкрепления, и растерянные московиты дали деру к Крапивне, оставив весь обоз и тысячи пленных и убитых.

Значение

Победа под Оршей была использована Великим княжеством и Польским королевством в пропагандистских целях, что имело большой успех в Западной Европе. Для Московии потери были тем более ощутимы, что в плен к Острожскому попал фактически весь командный состав их армии. Победа под Оршей стала первой крупной полевой победой ВКЛ над Московским царством и показала, что мы можем воевать и побеждать.

Однако тактическая победа в битве, к сожалению, не принесла успеха в войне, которая завершилась лишь в 1522 году подписанием перемирия на пять лет. Смоленск был потерян, но Москва отказалась от претензий на Киев, Полоцк и Витебск. Правда, вскоре началась новая война. Битва же под Оршей останется великой битвой, став поводом для Дня белopуcской воинской славы – Национального Дня защитника Отечества.

Он берет отсчет с 1992 года, когда БНФ и объединение белoруcских офицеров устроили торжественную присягу на верность Беларуси. В торжестве участвовали десятки известнейших белoрусов, среди которых Зенон Позняк, Василь Быков, Владимир Бородач и Николай Статкевич, который сегодня остается за решеткой.

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