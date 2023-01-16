Официально: Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии 16.01.2023, 13:15

Кристин Ламбрехт

Теперь отставку должен принять канцлер Шольц.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца принять ее отставку. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление главы Минобороны.

Ламбрехт, как уточняет Bild, объяснила, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, и это отодвинуло на задний план вопросы о нуждах Вооруженных сил ФРГ.

Ламбрехт занимала должность министра обороны с декабря 2021 года.

Ранее о том, что Ламбрехт собирается подать в отставку, писало издание Bild со ссылкой на несколько источников, которые уточнили, что инициатива исходит лично от министра, а не от канцелярии.

Издание отмечало, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы все время, пока она занимала пост министра обороны.

Отметим, что уход главы Минобороны Германии происходит на фоне скандала с передачей Украине танков.

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