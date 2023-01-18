Россия тайно перебрасывает военных в Беларусь цистернами 11 18.01.2023, 23:31

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иллюстрационное фото

Цистерны используются, чтобы обмануть системы спутникового мониторинга.

Россия переправляет в Беларусь свои войска, пряча их в вагонах-цистернах, пишет «Наша Ніва» со ссылкой на источники.

По их словам, цистерны используются, чтобы обмануть системы спутникового мониторинга и другие способы наблюдения за перевозками. Перебрасывают ли таким или иным секретным образом военную технику и боеприпасы, собеседники издания не знают.

Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Украину в феврале 2022 года. С октября на территории страны размещены российские военные, которые принимают участие в учениях в составе совместной региональной группировки войск. Их точное количество неизвестно. Осенью Минобороны Беларуси утверждало, что речь идет о 9000 российских военных. Глава украинской погранслужбы Сергей Дейнеко говорил о 10 200 в конце декабря.

Активная переброска российских сил к границе с Украиной в Беларуси началась после первого за три года визита президента Владимира Путина в Минск. Несмотря на это, ни в Киеве, ни на Западе не видели существенной угрозы нападения с этого направления.

Однако после смены командующего российской армией в Украине с Сергея Суровикина на Валерия Герасимова и объявления совместных учений ситуация несколько изменилась. 12 января Кремль направил в Беларусь одного из трех новых заместителей Герасимова — главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова. Его задачей может быть создание командных структур, необходимых для ударной группировки, отмечали аналитики американского института изучения войны (ISW). Такие аномальные действия Кремля усиливают подозрения, что Россия готовит вторжение в Украину из Беларуси, говорилось в сводке.

На этом фоне украинская армия начала готовиться к возможному наступлению с севера. ВСУ отводят туда воинские части. В Ровенской и Киевской областях, которые граничат с Беларусью, строят укрепления, противотанковые заграждения и минируют территорию. Руководитель Ровенской администрации Виталий Коваль заявил, что в случае попытки наступления российских сил эта местность превратится в «Полесский котел и кровавые болота».

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат после старта российско-белорусских учений подчеркнул, что Украина «внимательно следит за всеми аэродромами», которые используются на территории республики. «Все они под пристальным контролем нашей радиолокационной разведки и всех разведок в целом. Нам все известно. Если они и отважатся на такой дерзкий ход, то вряд ли смогут даже долететь до границ», — заявил он, оценивая потенциальную высадку российского десанта в северных областях или в Киеве.

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