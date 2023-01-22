СМИ: Марокко передало Украине танки, купленные у Беларуси 8 22.01.2023, 20:14

6,004

Речь идет о Т-72Б.

Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. Об этом сообщает издание Menadefense.

На вооружении Марокко имелось около 300 танков Т-72 нескольких модификаций. Они были закуплены у Беларуси двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

Марокко согласилось передать эти танки Украине во время саммита Рамштайн в конце апреля 2022 года. Тогда США пообещали возместить потери тем странам, которые согласятся помочь Украине оружием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».