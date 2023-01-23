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Гиркин устроил истерику из-за «белорусской» партии танков для Украины

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  • 23.01.2023, 17:26
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Гиркин устроил истерику из-за «белорусской» партии танков для Украины
Игорь Гиркин-Стрелков

Военный преступник предъявил обвинения Лукашенко.

Королевство Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. 

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) устроил скандал в социальных сетях, возмущаясь данным фактом. Согласно его данным, указанная партия танков ранее была продана Беларусью в северную Африку, после чего они транзитом через Чехию попали в распоряжение украинской армии.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, предъявляя обвинения белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

«Постойте-постойте!!! А нельзя ли поподробнее про Беларусь??? Про наше «союзное государство», которое преспокойненько продает ненужные ей танки, чтобы они воевали против нас?» - пишет он.

Более того, Гиркин напоминает, как после оккупации Крыма Москва согласовала передачу Украине военной техники из крымских гарнизонов, а также отмечает подлость Лукашенко в отношении РФ.

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