В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация 4 29.01.2023, 9:15

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Сообщается об атаке дронов на столицу Ирана.

В Тегеране, столице Ирана, ночью 29 января прогремели взрывы, в городе слышна стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Также в небе замечена боевая авиация.

Арабские СМИ распространяют информацию о начале военной операции Израиля, однако информация не подтверждена официальными источниками.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Иране на ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

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