В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация

В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация4
- 29.01.2023, 9:15
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Сообщается об атаке дронов на столицу Ирана.
В Тегеране, столице Ирана, ночью 29 января прогремели взрывы, в городе слышна стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Также в небе замечена боевая авиация.
Арабские СМИ распространяют информацию о начале военной операции Израиля, однако информация не подтверждена официальными источниками.
🚨#BREAKING: Gunshots heard in #Tehran, #Iran pic.twitter.com/Bcyf6f7bPM— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) January 29, 2023
Locals claim government buildings in #Tehran attacked#Israel #Iran pic.twitter.com/BjKMyrjsGy— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 29, 2023
Как сообщал сайт Charter97.org, в Иране на ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.
В Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.