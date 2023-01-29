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Украина ввела санкции против «Беларуськалия» и стратегических предприятий Беларуси

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  • 29.01.2023, 9:20
Украина ввела санкции против «Беларуськалия» и стратегических предприятий Беларуси

Санкции введены на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против 185 юридических и физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Как заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, санкции вводятся против юридических и физических лиц, «которые использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат».

Среди 182 юридических лиц, «к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», 23 белорусских предприятия. Это ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гомельский химический завод», Белорусская железная дорога и предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» БелЖД, ООО «ЕвроТрансВагон», могилевский «Кроноспан ОСБ», лидская «Лакокраска», «Белгазпромбанк», Беллесэкспорт, ООО «АСБ Лизинг», иностранное общество с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев», ООО «Содружество Транс-Агро» и другие.

— Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами, — рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Санкции введены на 10 лет.

Напомним, ранее за поддержку войны и негативные высказывания в адрес Украины в санкционный список попали почти 200 артистов, блогеров, пропагандистов России и Беларуси. Среди них Игорь Тур и Григорий Азаренок, Александр Шпаковский, а также гендиректор СТВ Александр Осеенко.

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