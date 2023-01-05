Лукашенко подписал законопроект о лишении гражданства оппозиционеров 3 5.01.2023, 19:03

2,156

Лишать гражданства будут дистанционно.

Сегодня Лукашенко подписал законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

Законопроект, который ранее приняли «палаточники», разрешает лишать белорусов гражданства, даже если оно получено при рождении.

Как писал сайт Charter97.org, лишать гражданства можно будет после решения суда о том, что обвиняемый «участвовал в экстремистской деятельности» или «причинил тяжкий вред интересам государства», а также находится за пределами страны.

Также законопроект предусматривает принятие присяги при вступлении в белорусское гражданство. Теперь граждане Беларуси должны информировать режим о наличии гражданства других государств или ВНЖ, а также документов, «дающих права на льготы в других государствах» (речь может идти о «Карте поляка»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».