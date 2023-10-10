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Лукашисты проводят заседание по сотрудничеству с Ираном, поддержавшим террористов ХАМАС

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  • 10.10.2023, 10:51
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Лукашисты проводят заседание по сотрудничеству с Ираном, поддержавшим террористов ХАМАС

Белорусскую делегацию возглавляет министр промышленности.

Беларусь и Иран сегодня проведут в Тегеране заседание смешанной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Белорусскую делегацию возглавляет министр промышленности Александр Рогожник, иранскую – первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Как сообщили в пресс-службе Минпрома, на обсуждение вынесены вопросы торгово-экономического, промышленного, инвестиционного, банковского, нефтехимического сотрудничества, вопросы в сферах здравоохранения и фармацевтики, транспорта и авиасообщения. Договоренности, достигнутые комиссией, будут закреплены в протоколе, который будет реализован в рамках дорожной карты всестороннего сотрудничества.

В белорусскую делегацию войдут представители Минсельхозпрода, Минтранса, Минздрава, а также «Белнефтехима» и бизнесмены. Кроме того, запланировано заседание смешанной рабочей группы по нефтяному сотрудничеству, заседание совместного белорусско-иранского комитета по международному автомобильному сообщению. Состоится белорусско-иранский бизнес-форум, организуемый БелТПП.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в ближайшее время побывает в Минске.

Напомним, что сегодня представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль.

9 октября на странице иранского правительства в соцсети Х появилось сообщение президента Ирана Эбрагима Раиси с поздравлением террористов ХАМАС с «победой» в войне против Израиля. Позже сообщение было удалено.

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