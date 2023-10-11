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Ударная группа США во главе с авианосцем «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря

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  • 11.10.2023, 7:59
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Ударная группа США во главе с авианосцем «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря

В состав авианосца входят 8 эскадрилий штурмовых самолетов и самолетов поддержки.

Американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Авианосная ударная группа «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря. Она будет сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, США планируют перебросить ближе к зоне конфликта истребители F-15, F-16, A-10.

В состав авианосца входят 8 эскадрилий штурмовых самолетов и самолетов поддержки.

Кроме того, в состав группы входят:

Атомный авианосец «Джеральд Форд», на борту которого — 90 самолетов, из них две трети ударные. В том числе новейшие F-35С (палубная модификация самолета пятого поколения). Это плавучая авиадивизия, длинная рука американских ВМС, так называемое «средство проекции силы».

Ракетный крейсер «Нормандия» (класс «Тикондерога»). Основное вооружение — 122 пусковые установки крылатых, зенитных и противокорабельных ракет Mark 41. Типовая загрузка — 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных. Учитывая отсутствие угрозы подводных лодок, число «Томагавков» можно увеличить до 32.

Три эсминца управляемого ракетного оружия (УРО) класса «Арли Берк»: «Ремедж», «Макфолл» и «Томас Худнер». Каждый несет на себе от 90 до 96 пусковых Mark 41 (в зависимости от подсерии) и обладает возможностью загрузки разных типов ракет. Основные задачи таких кораблей — обеспечить ПВО и ПРО, но при отсутствии большого количества воздушных угроз эсминцы могут выполнять и ударные задачи.

Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами на борту.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США, Вашингтон допускает отправку второго авианосца к побережью Израиля на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАСом. Отмечается, что Пентагон может послать авианосец Dwight D. Eisenhower.

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