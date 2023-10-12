Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 выполнит рейс в субботу 12.10.2023, 19:21

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Для возвращения в страну призванных на срочную военную службу резервистов.

Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 года выполнит рейс в субботу, в еврейский Шаббат, для возвращения в страну призванных на срочную военную службу резервистов, сообщает The Times of Israel.

Резервисты будут доставлены в Израиль из Нью-Йорка и Бангкока на двух самолетах Boeing 787. Расходы на перелеты покроют крупные финансовые организации из США, а также сама авиакомпания.

Компания сообщила, что решение выполнить рейсы в субботу получило галахическое одобрение, так как спасательные полеты относятся к принципу «пикуах нефеш», по которому в иудаизме ценность человеческой жизни превыше практически любого другого религиозного правила.

В «Эль Аль» присутствие резервистов в Израиле во время войны с палестинским исламистским движением ХАМАС назвали «жизненно важным».

По информации The Times of Israel, Израиль с начала войны 7 октября призвал в армию около 360 000 резервистов — это крупнейшая мобилизации со времен войны Судного дня в 1973 году.

С начала эскалации конфликта военно-воздушные силы Израиля перебросили в страну сотни военнослужащих, которые находились за границей, в странах Европы. По сведениям The Times of Israel, перелеты осуществлялись на военно-транспортных самолетах C-130 «Геркулес».

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