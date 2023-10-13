Полковник ВСУ рассказал, что уничтожило российский корабль «Павел Державин» в Севастополе 13.10.2023, 8:58

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Это довольно серьезное судно, которое является носителем 8-ми «Калибров».

Корабль Черноморского флота РФ «Павел Державин» получил повреждения вблизи оккупированного Севастополя. Это подтвердил представитель Военно-морских сил ВСУ.

Это довольно серьезное судно, которое является носителем 8-ми «Калибров». Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, известно, что был взрыв, который слышали даже севастопольцы. Скорее всего, причиной стало внешнее влияние: или мина, или торпеда.

Если мина, то она российская, которую они сами где-то сбросили и теперь ее прибило под Севастополь. Если торпеда, то уже украинская.

«У нас же есть управляемые беспилотники, то есть та же торпеда, только управляемая. Это возможно. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно. Однако взрыв вывел из строя корабль», – отметил военный эксперт.

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