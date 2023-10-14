Атака дронов на Сочи: российская ПВО ударила ракетой по своей же территории

Атака дронов на Сочи: российская ПВО ударила ракетой по своей же территории1
- 14.10.2023, 13:35
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Реакция жителей города попала на видео.
Во время атаки беспилотников на Сочи и его окрестности в субботу, 14 октября, система противовоздушной обороны РФ ударила по своей же территории.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях одним из местных жителей, ставшим свидетелем провала российской ПВО, сообщает nv.ua.
А вот как работало ПВО в Сочи сегодня pic.twitter.com/0SjqKU4cii— IanMatveev (@ian_matveev) October 14, 2023
На нем видно, как выпущенная из ЗРК ракета, вместо того, чтобы устремиться в небо, улетает куда-то в сторону прямо над крышами многоквартирных домов, после чего слышно громкий взрыв.
«Б*яяяять!», — прокомментировал автор видео очередную неудачу российских военных.
Власти РФ заявили о перехвате двух украинских беспилотников. В то же время, по словам жителей города, они слышали минимум пять взрывов.
Результаты новой атаки дронов-камикадзе на Сочи пока неизвестны.