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Атака дронов на Сочи: российская ПВО ударила ракетой по своей же территории

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  • 14.10.2023, 13:35
  • 4,114
Атака дронов на Сочи: российская ПВО ударила ракетой по своей же территории

Реакция жителей города попала на видео.

Во время атаки беспилотников на Сочи и его окрестности в субботу, 14 октября, система противовоздушной обороны РФ ударила по своей же территории.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях одним из местных жителей, ставшим свидетелем провала российской ПВО, сообщает nv.ua.

На нем видно, как выпущенная из ЗРК ракета, вместо того, чтобы устремиться в небо, улетает куда-то в сторону прямо над крышами многоквартирных домов, после чего слышно громкий взрыв.

«Б*яяяять!», — прокомментировал автор видео очередную неудачу российских военных.

Власти РФ заявили о перехвате двух украинских беспилотников. В то же время, по словам жителей города, они слышали минимум пять взрывов.

Результаты новой атаки дронов-камикадзе на Сочи пока неизвестны.

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