Оккупанты за пять суток атак Авдеевки потеряли 3000 солдат 5 14.10.2023, 22:38

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Тактика оккупантов в Авдеевке похожа на действия россиян в Бахмуте.

За пять суток активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Новомобилизованных снова бросают «на мясо».

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что Авдеевка очень важна для оккупанта, поскольку им надо показать хоть какую-то победу.

«Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских», – сказал он.

Штупун отметил, что тактика оккупантов в Авдеевке похожа на действия россиян в Бахмуте. Сначала враг бросал на штурм много техники, а там, где техника не проходила – шла пехота.

«Мы сожгли много техники, поэтому враг продолжает гнать пехоту. Можно это назвать также мясными штурмами», – пояснил спикер.

Он добавил, что среди россиян много новомобилизованных, которые не ориентируются в местности. Однако уже фиксируются случаи, когда они отказываются идти вперед на штурм.

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