Как подвиг 110-й механизированной бригады ВСУ спас Авдеевку Юрий Бутусов

16.10.2023, 12:22

Но российское командование планирует новый штурм.

Обстановка на 15 октября по боям за Авдеевку — направление основных усилий российских войск на Донбассе. Город штурмуют 114-я, 15-я, 21-я мотострелковые бригады, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса ВС РФ. В резерве сосредоточена 30-я мотострелковая бригада. Их поддерживает артиллерия и авиация со значительным количеством боеприпасов. Враг атакует Авдеевку одновременно с юга и севера.

На этом направлении враг создал преимущество в 3−4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации.

С 1 по 9 октября россияне силами 114-й бригады вели разведку боем.

10 октября начался штурм Авдеевки. Удар главных сил был нацелен для охвата города с севера по направлению от Красногоровки на села Степовое и Бердичи. Именно на северной окраине Авдеевки находится знаменитый в российском телеграме «Авдеевский террикон».

С 10 по 14 октября российские войска днем и ночью проводили непрерывные штурмовые действия, одновременно вводя в бой значительные силы — отдельные наши взводные опорные пункты атаковали колонны до 30 единиц бронетехники с десантом.

Но выдающийся воинский подвиг для Украины совершила 110-я механизированная бригада, которая обороняет Авдеевку. 110-я бригада, усиленная 2-м батальоном Президентской бригады и несколькими спецподразделениями показала высокую боеспособность и хорошо подготовилась к российскому нападению.

Под ударом сразу трех российских бригад и под ураганным обстрелом наши войска удержали в целом первую линию обороны. 15 октября враг был вынужден остановиться для перегруппировки, поскольку у них «закончилась» пехота. 135 единиц бронетехники за четыре дня было уничтожено и подбито вокруг Авдеевки.

Одна передовая посадка, которую захватили оккупанты, стоила им трех штурмовых батальонов, и они вынуждены были перегруппироваться.

Разведбат 114-й бригады ВС РФ атаковал непосредственно «Авдеевский террикон», и штурмовая группа действительно смогла залезть на верх на высоту в 40 метров, но там они все и остались.

К сожалению, серьезные потери понесли и украинские подразделения. Но войска обладают эффективным управлением, боевым духом и продолжают уничтожать врага. Российское командование планирует новый штурм и пополнение разгромленных частей.

Сейчас необходимо привлечь внимание к Авдеевке. Чтобы не пришлось потом воспевать «крепость Авдеевку» и решать кризис, нужно сейчас вовремя усилить оборону.

Гражданское общество может сейчас помочь — героям 110-й механизированной нужны дроны, особенно ночные, нужны Fpv-дроны, платы инициации, антенны для управления дронами. Это все необходимо в срочном порядке. Мой фонд сейчас передает партию такого оборудования в Авдеевку, но надо гораздо больше.

Прошу всех, у кого есть возможность, немедленно предоставить дроны для обороны Авдеевки. И надеюсь, будет усиление гарнизона резервами и боеприпасами.

Авдеевка имеет стратегическое значение для всего нашего фронта на Донбассе.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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