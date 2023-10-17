ЦИК Польши опубликовал официальные результаты парламентских выборов 17.10.2023, 11:17

Стало известно, как распределятся места в Сейме.

В Польше официально подсчитали 100% голосов на парламентских выборах.

Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) побеждает с 35,38%. Прогнозируется, что у этой партии будет 196 депутатов.

«Гражданская коалиция» экс-премьера Дональда Туска набрала 30,7% (157 мест).

«Третий путь» — 14,4% (65 депутатов).

«Левые» — 8,61% (26 мест).

«Конфедерация» — 7,16% (18 мест).

Несмотря на то, что побеждает правящая партия, реальные шансы создать правительство — у оппозиционной коалиции, в которую входят «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».

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