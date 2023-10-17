В России заявили об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
- 17.10.2023, 11:36
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Однако Москва остается подписантом ДВЗЯИ.
В России заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обвинили США в якобы «безответственном отношении к глобальной безопасности».
Соответствующее заявление сделал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает Reuters.
Он отметил, что Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, а США не сделали этого из-за своего «безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности». Володин также отметил, якобы таким образом страна-агрессор Россия пытается «защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет».
Сообщается, что несмотря на отмену ратификации, Россия останется подписантом Договора и будет продолжать сотрудничать с его организацией и глобальной системой мониторинга, которая оповещает мир о любых испытаниях.